La noche de este jueves, Carlos Palacios vivió quizás uno de los momentos más triste desde que llegó al fútbol brasileño. En el duelo entre Vasco da Gama y Gremio, la Joya no aguantó la frustración y rompió en llanto en plena cancha.

En el encuentro, válido por el Brasileirao B, el chileno tuvo una oportunidad inmejorable para darle el triunfo a su equipo. Sin embargo, falló en el intento y todo terminó en un empate sin goles que lo hizo estallar.

Carlos Palacios se fue al piso y lloró desconsoladamente. Sus compañeros tuvieron que llegar a levantarlo para que saliera de la cancha, dejando una imagen que rompió el corazón de los hinchas de nuestro país.

La Joya es una de las grandes apuestas para el futuro del fútbol chileno, pero le ha costado su adaptación en Brasil. Lo ocurrido lo marcó profundamente, pero ya sin tiempo para lamentos, intenta dar vuelta la página.

Tras el partido, Carlos Palacios se descargó en redes sociales con un mensaje que deja clara su mentalidad. A través de su cuenta de Instagram, el chileno publicó una imagen acompañada de una canción con las que enfatiza que no bajará los brazos.

La Joya compartió una foto con el siguiente texto: "Cuanto más quieres que algo pase, más se tarda en suceder". Muestra clara de las ganas que tiene de convertir en Brasil y así romper con su mala racha frente a la portería.

Pero eso no fue lo único, ya que esta imagen también iba con parte de la canción "No me voy a detener" del artista urbano Rolex Quintana. "Y no me voy a detener hasta que logre cumplir mi sueño y que en el bloque me vean diferente. Me voy a superar, ya no le paro a crítica de gente porque al final voy por mi destino", dice el tema.

Carlos Palacios está haciendo todo lo posible por recuperar su mejor versión y así comenzar a demostrar por qué es una de las cartas para el futuro del fútbol chileno. La Joya, como dejó claro, no va a parar hasta conseguirlo.

Revisa el triste momento de Carlos Palacios en Vasco da Gama