Brian Fernández pasa su cuarentena en la concentración de Colón de Santa Fe: "Hoy en día no necesito hablar con ningún amigo"

Pese al gran talento que tiene Brian Fernández, lamentablemente no ha podido superar los problemas que tuvo en Estados Unidos y que terminaron con el Portland Timbers despidiéndolo.

Hoy está encerrado en el hotel que tiene Colón de Santa Fe para las concentraciones de ese equipo y desde ese lugar le contó al Aire de Santa Fe "es algo que es un bien para mí y para mi familia. Estar aislado, viendo quién soy, me hace muy bien. Antes usaba el celular 24 horas y hoy uso lo justo y necesario. Tengo mis cosas nuevamente, recuperé muchísimas cosas. No recuperé el 100 por ciento porque me falta el 10 que es el fútbol" .

El ex cementero aseguró que no habla con sus amistades. "Hablo con mi familia y hasta ahí nomás. Es lo que necesito y me hace bien. Hoy en día no necesito hablar con ningún amigo. Cuando yo estuve mal nadie estuvo. Pero cuando estaba bien y mal a la vez, ahí estaban. Me di cuenta, como me decían mis hermanos, que son amigos del campeón, del Brian Fernández que tiene plata", aseguró.

Fernández no ha podido rendir en el club del que es hincha y donde tuvo que luchar mucho para poder fichar, pero tiene una explicación. "Si uno hace las cosas mal, criticarlo no es lo adecuado. Empeora, lo hace más triste, hace que no salga adelante. Lo digo por si le pasa a otro jugador, a otra gente, que lo puedan ayudar. Necesita una palabra de aliento para que salga adelante, sino lo hundís más. Menos chances de salir le das", cerró.