Bolivia vs Uruguay | Día, hora y canal para ver en vivo la 4° fecha de la Copa América

Este jueves se desarrollará la 4° fecha del grupo A de la Copa América. Uno de los duelos destacados de la jornada lo animarán las selecciones de Bolivia y Uruguay en el Arena Pantanal de Cuiabá.

Ambas selecciones han tenido un mal arranque en la copa de la Conmebol, al inicio de la cuarta jornada bolivianos y uruguayos se encuentran en el 5° y 4° lugar de la tabla de posiciones con cero y una unidad respectivamente.

El combinado altiplánico no ha logrado tener una buena campaña en la copa continental, sus problemas, sin embargo, comenzaron mucho antes con los contagios de covid-19, lo que obligó a llamar a jugadores de emergencia para afrontar la competencia. El equipo dirigido por César Farías cayó en su debut por 3-1 ante Paraguay, posteriormente tendría una mejor presentación ante la Roja, no obstante, eso no bastó y caería nuevamente, esta vez, por un gol a cero, finalmente en la 3° jornada quedaría libres.

Uruguay por su parte, han tenido una campaña irregular que le ha sumado varías críticas, viene de quedar libre en la primera ronda del torneo, los charrúas no obstante tuvieron un difícil debut frente a la Argentina de Lionel Messi, encuentro que terminaría finalmente en victoria trasandina por 1-0. Posteriormente, la celeste igualaría a un gol con el combinado chileno en el duelo correspondiente a la 3° fecha.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Bolivia vs Uruguay por Copa América?

Bolivia vs Uruguay juegan este jueves 24 de junio a las 17:00 hrs de Chile.

Uruguay igualó a un gol con Chile y no despega en la Copa América. (Foto: Agencia UNO)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Bolivia vs Uruguay?

El partido será transmitido por DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DTV: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Bolivia vs Uruguay?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports y DirecTV GO.