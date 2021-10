Manuel Pellegrini no se achica tras meterse en la pelea por el liderato de La Liga: "Nuestro equipo no es menor que otros"

Manuel Pellegrini sigue imparable junto al Real Betis en esta temporada. Al buen momento que viven en la UEFA Europa League se suma La Liga de España, donde este domingo se impusieron por 3-2 ante el Rayo Vallecano con Claudio Bravo de titular y se metieron en la pelea por el liderato.

El cuadro verdiblanco lo ganaba con tranquilidad por 2-0 pero se complicó en medio del compromiso, quedando 2-2. Sin embargo, cuando entraban en la recta final un penal contra Alex Moreno le permitió a Willian José decretar el 3-2, que los deja en el cuarto lugar con 18 puntos y muy cerca de la cima del torneo.

Tras el encuentro, Manuel Pellegrini conversó en conferencia de prensa y destacó lo hecho por sus dirigidos. "Me quedo con el carácter del equipo, no venirse abajo cuando el partido se nos pone cuesta arriba y seguimos peleando hasta el final".

De hecho, el técnico chileno alentó a creer en que se puede hacer algo más importantes. "Hay que tener ambición a presente y no a futuro. Estamos a dos puntos del puntero (en ese momento era Real Madrid con 20, ahora lo es la Real Sociedad con 21) y hay que alargar este momento, ya veremos hasta dónde llegamos".

Pellegrini insistió en su idea asegurando que "desde que estoy aquí, siempre he pensado en grande. Nuestro equipo no es menor que otros". A eso agregó que "nunca ha habido ansiedad por pensar en grande. Hay que tener la ambición, pero no a futuro, sino ambición presente".

Todavía queda por mejorar

Si bien el Betis se quedó con los tres puntos, esta semana le dejó varias enseñanzas. El empate por una mala cobertura ante Bayer Leverkusen y los dos goles que casi le cuestan el partido de esta tarde son un llamado de atención pensando en lo que viene.

"Creo que tenemos que analizar los partidos, ver la parte positiva, ver lo que podemos mejorar. Creo que hay que sumar aciertos y errores y en este momento el equipo tiene más aciertos que errores", reconoció el Ingeniero.

Finalmente Pellegrini adelantó lo que será el choque ante el Valencia. "Tenemos que pensar en el próximo partido para intentar ganarlo, es un equipo que juega a ganar y vamos a seguir con la misma predisposición y con el convencimiento de cada partido es diferente".