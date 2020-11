Lizarazu y los duros consejos a Antoine Griezmann: "El Barcelona es una porquería, hay que decir basta e irse"

Son varias las voces que apuntan a que Antoine Griezmann no está a gusto en el Barcelona. Para esto sería relevante los últimos problemas internos del club azulgrana junto con el liderazgo de Lionel Messi y hasta supuestas humillaciones del DT Ronald Koeman.

Hace algunas semanas trascendió que al delantero francés no le gustó nada jugar apenas 10 minutos contra el Real Madrid y hoy un ex representante de Griezmann hizo bolsa a Messi por la recepción que le dio el argentino al galo en los culés.

Bixente Lizarazu, el ex seleccionado francés de 50 años y hoy comentarista de televisión, fue tajante al asegurar que Griezmann debe dejar lo antes posible al Barcelona en duros términos.

“Cuando algo es una porquería, seis meses es lo máximo. ¿Dónde está el placer? Hay que irse”, sostuvo el otrora lateral izquierdo en un reportaje de France Football sobre Griezmann.

Agregó que “Griezmann es un jugador que me gusta mucho y por eso me sabe mal verlo así. Para estar bien es preciso tener un entorno favorable. Las condiciones son importantes para el buen rendimiento de un jugador y en el Atlético y en Francia las ha tenido”.

Siguió complementando: “se ve que Griezmann no es feliz sobre el campo. No llega a realizar su fútbol. En la selección lo valoran, es apreciado. En el Barça no. Y esto no se trata de una realidad de dos meses, sino de dieciocho meses. Eso es enorme en la carrera de un futbolista. Para jugar bien un futbolista debe sentirse respaldado. Debe existir una relación de confianza con el entrenador y los compañeros. Yo no veo eso. No encuentra su sitio con Leo Messi. No juegan juntos”.

“A Griezmann no le convienen el entorno, el sistema, el entrenador en el Barça. La solución es irse. A veces, es necesario dejar que te amputen una mano antes que un brazo. Hay que ser capaz de decir basta”, añade.

Sentencia: “francamente, ¿vale la pena insistir? Sufro por él. El entorno no es bueno para él. Es como en cualquier ámbito: si no estás bien no haces las cosas bien. La situación ya dura demasiado. Y cuidado, esto podría tener un verdadero impacto en la selección francesa”.