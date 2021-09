Si algún futbolista deja frases interesantes en cada entrevista que da es Gerard Piqué y en la más reciente habló de hechos del pasado con Barcelona, especialmente con Josep Guardiola, especialmente cuando las cosas se complicaron con su relación con uno de los mejores entrenadores del mundo.

El defensor central tuvo momentos álgidos en el día a día con el actual técnico del Manchester City. "Llegamos a un punto de tensión, te diría que yo a nivel personal con él importante y también del vestuario en general, era un vestuario que en ese momento había ganado todo", afirmó al programa La Sotana de la Cadena Ser.

Los duelos más picantes con Real Madrid en esa era pusieron todo complicado en el camarín culé. "Que por lo que sea llega Mourinho y desgasta mucho y la relación Mourinho-Guardiola se desgasta mucho Pep. Ya no era con nosotros, él se dio cuenta y cogió un año sabático. Estaba hasta los cojones de todo el mundo", puntualizó.

Gerard Piqué habló de cómo influyó su relación con Shakira en Barcelona. (Foto: Getty Images)

El zaguero también dio a entender que su vida personal influyó también en el compartir con el estratega. "Yo empecé a salir con Shakira y la relación con él cambió. Tenía mucha presión, sentía que en los entrenamientos debía hacerlo todo perfecto", indicó el campeón del mundo en 2010.

Pero a pesar de todo, Piqué afirmó que en la actualidad su relación Guardiola es "perfecta" y también cargó en contra del expresidente del Barcelona. "Si ha sido el peor no estoy capacitado para decirlo, de los que yo he vivido, debe estar ahí. Todos tenemos culpa de la situación actual, pero es evidente que el club no ha ido en los últimos años hacia donde queríamos todos los culés", indicó.