Argentina toma medidas por el coronavirus y suspenden todas las actividades deportivas para marzo

El goleador de la Selección Chilena, que disputa la Concachampions con Tigres, conversó de su presente en México, recordó la eliminación en Copa América frente a Perú, su historial goleador en La Roja y el regreso a la Universidad de Chile �� Mira aquí la entrevista completa ����

