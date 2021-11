El volante chileno sigue sin oportunidades en el Timao y no vería con malos ojos el torneo azteca. Todo se cerraría a comienzos de 2022.

La situación de Ángelo Araos en el fútbol brasileño sigue sin cambios y todo parece indicar que su destino estaría en otro lugar. El ex volante de Deportes Antofagasta y Universidad de Chile no ha logrado consolidarse en el Corinthians y está viendo pasar los mejores años para su carrera en el banquillo de suplentes.

Desde que arribó en 2018, las cosas no le han salido bien al mediocampista. Con pocas oportunidades en el primer equipo, se fue al Ponte Petra por algunos meses y regresó al Timao por una revancha, la que finalmente sigue sin llegar.

Su contrato es hasta el año 2023, pero ante las casi nulas chances de jugar con Sylvinho al mando del club, todo parece indicar que buscará un nuevo desafío. O por lo menos así se lo han planteado al Corinthians, que recibió un llamado desde México por el chileno.

Según informó Lance!, el Necaxa de la Liga MX comenzó sus acercamientos con el Timao para asegurar el fichaje del volante para la próxima temporada.

Necaxa piensa en Araos para la próxima temporada

De acuerdo a lo detallado por el medio brasileño, Los Rayos dirigidos por Pablo Guede estarían interesados en llevarse al mediocampista chileno. Eso sí, todo se llevaría a cabo recién a comienzos del 2022, momento en que se abrirá el mercado de pases en México.

Pero el llamado no sería lo único, ya que el Necaxa habló incluso del monto a pagar por Araos. Sería cerca de un millón de dólares la oferta hecha por el volante, un valor por debajo de las expectativas del club, pero que no se cierran a aceptar para negociar.

Por ahora, el mediocampista chileno se enfoca en sus desafíos junto al Corinthians, pero teniendo claro que no es la primera opción para su técnico. Con 24 años, está viendo pasar la mejor época para su carrera desde la banca. El jugador era una promesa del fútbol chileno pero no ha logrado ratificarlo en Brasil, por lo que un cambio de aires no vendría nada mal para explotar su nivel.