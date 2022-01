En una curiosa situación que puede sentar precedentes en el fútbol argentino, Instituto de Córdoba le dejó en claro a San Lorenzo que, de no pagar la primera cuota y en el plazo por el fichaje Malcom Braida, el jugador regresará al club. El Ciclón todavía no puede inbscribir a sus refuerzos debido a los 2 millones de dólares que adeuda a Palestino desde 2016 por Paulo Díaz .

San Lorenzo de Almagro “sufrió” una curiosa encerrona y fue amenazado públicamente en el fútbol argentino tras anunciar a Malcom Braida como uno de sus refuerzos para temporada que está por empezar. ¿El ciclón fue amenazado? Sí.

Resulta que en redes sociales Instituto de Córdoba, el ahora y por el momento ex club de Braida dejó bien en claro a San Lorenzo que, para hacer valer la transferencia, deben cumplir con el plazo estipulado para la primera cuota.

“Instituto comunica que se llegó a un acuerdo por la venta del jugador Malcom Braida a San Lorenzo. Será por el 100% de derechos federativos y 50% de los derechos económicos”, publicó en Twitter el club argentino.

Hasta ahí todo bien, pero agregó que “quedó garantizado que en caso de no abonar la primera cuota pactada se aplicará la cláusula 5 del contrato, donde Instituto podrá considerar sin valor y efecto el acuerdo de partes no emitiendo el transfer correspondiente. San Lorenzo tendrá cinco días para efectuar el pago, es decir que, si el próximo lunes 24 de enero de 2022 no deposita se dará de baja la operación”.

Es que San Lorenzo tiene fama de mal pagador y pregúntenle a Palestino… De hecho, hasta Paulo Díaz, hoy en River Plate, salió al baile de la prensa trasandina por el curioso mensaje de Instituto a San Lorenzo.

“Hazte la fama y échate a dormir. Eso es más o menos lo que le pasó a San Lorenzo. Debido a su reputación de deudor (a pesar de que todavía está en regla con lo pactado), Instituto le puso los puntos al Ciclón y lo corrió por Twitter haciéndole una amenaza de carácter público: o pagás en tiempo y forma a Malcom Braida o se cae el pase”, sostuvo Olé.

Cabe recordar que el Ciclón, además de Braida, sumó a Adam Bareiro y Ricky Centurión como refuerzos. Pero por el momento sigue inhabilitado para inscribirlos debido a los 2 millones de dólares que adeuda a Palestino por la compra de Paulo Díaz en 2016. Por esta razón Instituto se pone el parche antes de la herida.