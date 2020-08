Ajax festeja el triunfo del Bayern Munich: Se clasifica a la próxima Champions League

Bayern Munich derrotó 3-0 al Olympique de Lyon por la segunda semifinal de la Champions League y se clasificó para jugar la gran final del torneo ante el PSG.

La victoria germana no sólo fue celebrada por sus hinchas, porque el Ajax de Holanda tenía razones de sobra para festejar a todo pulmón los goles del Bayern que terminaron con la resistencia del cuadro francés.

Resulta que ambos finalistas están clasificados para la próxima edición de la Champions League por ser campeones de sus respectivos campeonatos nacionales, entonces el derecho a asistir por ganar esta versión queda vacante.

¿Qué dicen los estatutos en este caso? El reglamento de la UEFA es claro: si hay un cupo liberado será para el ganador de la Liga 11 de Europa.

Esa liga once es la de Holanda, donde curiosamente no hubo campeón puesto que la Federación de ese país decidió anular la temporada y a diferencia de España, Inglaterra e Italia no retornaron, ni reiniciaron la competencia, declarando desierto al campeón.

De todos modos el Ajax iba puntero junto al AZ Alkmaar de la liga de Holanda cuando se suspendió el fútbol, pero por diferencia de gol, el histórico club de los países bajos accederá a la próxima Champions League directamente a la zona de grupos.