¡Adiós Pintita! Fernando Gago anuncia su retiro del fútbol a los 34 años

La historia del fútbol debería guardar un capítulo especial para aquellos jugadores a quienes el físico les impidió proyectar su carrera a niveles astronómicos, un grupo de futbolistas que lidera Marco van Basten y que nos deja con gusto a poco.

En esta categoría seguro que ingresa Fernando Gago, que este martes anunció oficialmente su retiro del fútbol a los 34 años como jugador de Vélez Sarsfield, y después de superar una serie de lesiones que dinamitaron su desarrollo futbolístico.

En los últimos cinco años, el mediocampista sufrió tres veces una rotura del tendón de Aquiles -una durante el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate- y otra de los ligamentos de la rodilla. Un panorama del que supo sobreponerse, aunque nunca recobró el vuelo inicial.

Gago comunicó su decisión en su cuenta oficial de Instagram, junto a una foto que lo muestra junto a varios trofeos en su niñez. "Después de 15 años de profesión , elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción", explica el ex Real Madrid.

"Cómo todos saben, he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado. También tuve momentos difíciles, lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años", sentencia.

Pero estos mismos inconvenientes le dieron la oportunidad de despedirse. "Me encuentro sin problemas físicos, cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado , sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera , por decisión mía", agrega.

Fernando Gago fue subcampeón del Mundial de Brasil y la Copa América de Chile con la selección argentina. Foto: Agencia Uno

De todas formas, su carrera enorgullecería a cualquiera. Surgió de Boca Juniors a mediados de la década pasada y saltó al Real Madrid por casi 30 millones de euros, en el traspaso más millonario del fútbol argentino hasta ese momento, sólo superado por Sergio Agüero.

Gago estuvo cuatro años en la Casa Blanca y fue campeón, pero no bastó para que echara raíces en el equipo y salió a préstamo a la Roma antes de recalar en Valencia. En 2013 regresó al fútbol argentino con Vélez y le anotó a Iquique de tiro libre en Copa Libertadores.

Luego pasó a Boca Juniors por cinco años y regresó a Vélez, ya aquejado por la seguidilla de lesiones y con un olor a retiro que confirmó en las últimas horas, para sorpresa de la gran familia del fútbol argentino y lamento de sus admiradores.

Así, Pintita deja una carrera notable, que incluye un Mundial Sub 20, un oro en los Juegos Olímpicos de Atenas y los subcampeonatos del Mundial de Brasil y la Copa América 2015; una decena de títulos a nivel de clubes y el aplauso mundial, que no se compra en la farmacia.