Este miércoles el abogado de Byron Castillo, Andrés Holguín, anunció que el futbolista demandará a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile por "difamación".

El profesional se refiere a la denuncia de la ANFP contra el jugador del León de México por supuesta falsificación de documentos de identidad.

"Byron Castillo iniciará una demanda por difamación contra la federación chilena", dijo Andrés Holguín en radio Machdeportes.

Luego, afirmó: "Lo más probable es que Byron Castillo se acoja al derecho del silencio ante el llamado de la FIFA, por pedido de la federación chilena (ANFP). Byron Castillo me tendrá que dar un poder para representarlo. Si la FIFA desea, me puedo presentar, al igual que el abogado que lo representó ante el Registro Civil".

"La legislación suiza permite que Byron Castillo se pueda acoger al derecho de silencio… Sabemos que van a ir después al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), pero eso no nos quita el sueño", sentenció.

De esta forma confirma lo que ya había dicho el martes en radio La Redonda, respecto del llamado para que Byron Castillo declare ante la FIFA.

“No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos”, señaló.

"No es noticia, ni inconveniente, es muy probable que el jugador ni siquiera aparezca a declarar", complementó.

Finalmente, le bajó el perfil al llamado de la FIFA: "Este partido se puede jugar por tres días seguidos, 10 veces, y el resultado va a seguir siendo el mismo. Si el señor (Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP) le quiere vender humo a su pueblo, este resultado va a seguir siendo favorable a la Federación Ecuatoriana por goleada”.