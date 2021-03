AC Milan vs Hellas Verona | Fecha, hora, cómo y dónde para ver en vivo al Rossonero por la fecha 26 de la Serie A

La Serie A sigue encendida pero el Inter parece que se está llevando el scudetto. Tras un empate en la última fecha, el Rossonero quedó a seis puntos del Inter y no dependen de si mismos para lograr el título. Enfrentan a Hellas Verona con la obligación de ganar.

En cosa de semanas los milaneses perdieron el liderato de la Serie A, y para hacerlo peor, se la entregaron a sus máximos rivales, el Inter de Milán. Dos derrotas consecutivas, contra Spezia e Inter, condenaron al Milan a quedarse en el segundo lugar de la tabla.

Para aumentar la distancia entre ambos equipos, el Rossonero empató el miércoles 1-1 con Udinese en San Siro. De esta manera quedaron a seis puntos del Inter. Una distancia importante si consideramos que el Inter registra seis victorias en sus últimos seis partidos.

Contra Hellas Verona es ganar o ganar. El Milan será visitante frente a un equipo que sigue escalando en la tabla, de hecho ya se ubican en el octavo puesto. Arrastran un invicto de cuatro partidos, dos victorias y dos empates, y se ilusionan con sacar al Rossonero de la carrera por el título.

Por otra parte las lesiones abundan en el equipo de Stefano Piola. Zlatan Ibrahimović y Mario Mandzukić no podrán jugar. A los dos delanteros se le suman Ismaël Bennacer, Sandro Tonali y Hakan Çalhanoglu, por lo que los milaneses tendrán que mover varias piezas de cara a la última parte del campeonato.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.



Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Hellas Verona por la Serie A?

AC Milan y Hellas Verona juegan este domingo 7 de marzo a las 11:00 hrs de Chile.

Sin Zlatan, el Milan deberá enfrentar esta parte de la temporada sin su talismán. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV AC Milan vs Hellas Verona?

El duelo será transmitido por ESPN y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play y Fanatiz.