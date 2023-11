Este lunes 13 de noviembre comienza una nueva semana del año y junto a ello se avecinan hasta el viernes 17 nuevos e importantes estrenos para las diferentes plataformas de Microsoft.

Es en ese contexto que en RedGame te invitamos a revisar todos los videojuegos que vivirán su lanzamiento para Xbox durante estas próximas jornadas.

The Walking Dead: Destinies & Más: Los grandes títulos que llegan a Xbox del 13 al 17 de noviembre

Desde hoy lunes y hasta el próximo viernes 17 de noviembre se estrenarán un total de 32 juegos según lo señalado en el blog de Xbox, todo encabezado por The Walking Dead: Destinies, pero que no es el único llamativo, ya que también harán su llegada otros como Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin y Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.

Lunes 13 de noviembre

Spirittea – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery, Xbox Play Anywhere, Game Pass (Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass).

Martes 14 de noviembre

Broken Roads.

KarmaZoo.

Super Crazy Rhythm Castle.

Tanks, But No Tanks.

UFO Robot Grendizer: The Feast of Wolves.

Miércoles 15 de noviembre

Argonauts Agency 1: Golden Fleece.

Hades’ Star: Dark Nebula.

Lily in Puzzle World.

Teardown – Optimizado para Xbox Series X|S.

The Last Faith – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

Swoon! Earth Escape.

Tri6: Infinite +.

Tourist Trap.

Ultimate Solitaire Collection.

Jueves 16 de noviembre

Flashback 2.

Prison City – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

Smooths Pinball.

Skator Gator 3D.

Yohane the Parhelion: Blaze in the DeepBlue – Smart Delivery.

Viernes 17 de noviembre:

Bakery Simulator.

Barton Lynch Surfing.

Bluey: The Videogame – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

Final Shot.

Grotto – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

Low Story.

The Myth Seekers 2: The Sunken City.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.

Persona 5 Tactica – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery, Xbox Play Anywhere y Game Pass. (Disponible el mismo día de su lanzamiento con Game Pass).

Runnyk.

The Walking Dead: Destinies – Optimizado para Xbox Series X|S, Smart Delivery.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – Optimizado para Xbox Series X|S.

¿Qué es Xbox Games Pass y cuáles son los planes?

Xbox Game Pass es una especie de “Netflix” de videojuegos, ya que este servicio permite jugar cientos de juegos de gran calidad mediante una suscripción mensual.

En Chile y Latinoamérica está disponible para las consolas Xbox One, Xbox Series X|S y ordenadores con Windows 10 y Windows 11, mientras que en el resto del mundo se suman más plataformas como Android, iOS, iPadOS, navegadores web y televisiones inteligentes.

Actualmente son tres los planes disponibles de Game Pass de Xbox en nuestro país, estos son:

Games Pass para PC: $5.990 mensuales (solo para PC).

$5.990 mensuales (solo para PC). Game Pass Core: $6.990 mensuales (solo para consolas).

$6.990 mensuales (solo para consolas). Game Pass Ultimate: $8.990 mensuales (Para PC y consolas).