Este 18 de julio llegó a Xbox y Windows “Dungeons Of Hinterberg”, título exclusivo desarrollado y distribuido por Microbird Games y Curve.

Análisis Dungeons Of Hinterberg: Realidad y fantasía en este increíble título de aventura

¡Llegó el día! Este jueves 18 de julio llegó de manera exclusiva a Xbox y a PC el título “Dungeons Of Hinterberg”, nuevo juego indie desarrollado y distribuido por Microbird Games y Curve, respectivamente.

En RedGame de RedGol tuvimos la posibilidad de probar este juego con anticipación y te invitamos a conocer todos los detalles.

Este título te pone en la piel de Luisa, abogada de profesión que, cansada de la agitada vida en la gran ciudad, decide tomarse un descanso y conquistar los 25 calabozos o “mazmorras” de Hinterberg, un pueblo ficticio situado en Austria.

En esta increíble aventura pondrás a prueba tus habilidades, físicas y mentales, enfrentando cuerpo a cuerpo (y a veces con hechizos) a monstruos, no obstante, lo que podría ser un típico juego fantástico de aventuras, tiene una gran cantidad de características humanas y reales, que convierten este título en algo mucho más maduro.

Sin duda lo primero que acapara la atención de este nuevo título es su gran y llamativa visual, distanciándose bastante de la gráfica de los juegos modernos, ya que se utilizó una gráfica muy similar a los comics, usando colores bastante luminosos.

Esta gráfica podría parecer en un inicio infantil, pero más adelante descubres que no es un impedimento para conectar con Luisa, personalmente este título me capturó desde un principio por la misma narrativa, ya que esta te envuelve en el juego facilitando la conexión con objetivo de la protagonista.

Dungeons Of Hinterberg en la práctica es un título que mezcla acción, aventura y rol, sin embargo, como dijimos anteriormente, también tiene un tono bastante humano y realista que lo convierte en un título maduro y con un mensaje para adultos.

Si bien los creadores pudieron hacer que Luisa llegara un día y decidiera vencer monstruos en las mazmorras de Hinterberg (¿tal vez como Pokémon?), no lo hicieron así y le dieron un trasfondo bastante común en estos tiempos, como es el agotamiento de la propia protagonista con su agitada vida en la gran ciudad y por ello, Luisa dejó todo en pausa y se llevó solamente sus ganas de emprender un viaje diferente ¿Qué más real que eso?

Este título logra mezclar perfectamente esta historia realista con un mundo mágico que tiene hechizos y monstruos (en algunos casos muy poderosos) que debes enfrentar y vencerlos.

Si bien salir airoso de las 25 mazmorras son el gran objetivo del juego, un punto importante que te ofrece el juego es mejorar la vida social de la protagonista.

En este caso Luisa comparte diariamente con diferentes habitantes de Hitenberg (NPC) en distintos lugares del pueblo como cafés, bares o la misma naturaleza, es en estas conversaciones donde tú eres más que un simple espectador, ya que puedes elegir cuál será la siguiente frase y con base en eso, la propia Luisa podrás mejorar sus parámetros de Fama, Diversión, Familiaridad y Relajación, lo que permite tener ventajas conforme avanza la historia

Se recomienda tener paciencia a la hora de jugar Dungeons Of Hinterberg, si bien hay una serie de misiones que le dan dinamismo al título, no es para nada un juego rápido donde puedes avanzar sin parar, ¿A la larga de esto se trata el propósito mismo de Luisa no? Pausar la vida un momento y disfrutar.

Interactuar y generar lazos es un hito importante para los Luisa en Dungeons Of Hinterberg.

Tráiler de Dungeons Of Hinterberg

¿Cómo y dónde adquirir Dungeons of Hinterberg?

Dungeons of Hinterberg está a un precio de $19.000 para Xbox Series X|S y PC en la página xbox.com/es-CL/games/dungeons-of-hinterberg.

En tanto, si deseas adquirir Dungeons of Hinterberg en Steam, podrás comprarlo con un 10% de descuento, a solo $17.100.