¿The Last of Us III? Neil Druckmann confirma que está en desarrollo la tercera parte de la saga

Las noticias no se detienen cuando nos referimos a “The Last of Us”, esto porque uno de los títulos de videojuegos más importantes del mundo ha vivido un segundo aire que promete ser aprovechado al máximo por los desarrolladores.

El auge que se ha vivido con el estreno de la serie de HBO y que cuenta con Pedro Pascal como protagonista no ha sido la única noticia que ha deslumbrado a los fanáticos de la saga de supervivencia, ya que el pasado 19 de enero Naughty Dog y Sony Computer Entertainment lanzaron la versión remasterizada de “The Last of Us II”, título que parecía ser el último de este universo hasta la información confirmada hoy por Neil Druckmann.

Así es porque Neil Druckmann , director creativo, guionista de The Last of Us y también copresidente de Naughty Dog, confirmó el desarrollo de la tercera parte de este título ,esto a través del documental “Grounded II – Making The Last of Us Part II”, el cual adelantamos semanas atrás y que consiste en una narración de dos horas con el desarrollo del juego, recopilando material inédito desde su creación el año 2016.

Durante su declaración Druckmann señaló en la parte final del documental que ha estado pensando en un tema nuevo que aporte a las dos entregas anteriores de “The Last of Us“, situación que por años no encontró hasta que hace poco tiempo sí pudo dar con un tema que sea tan emocionante como las partes I y II.

Por lo que, si bien recalca que The Last of Us es un buen punto final y que aún no tiene historia para esta nueva entrega, el tema que tratarán en este nuevo título mantendrá la coherencia que ya habíamos visto en la primera y la segunda parte.

