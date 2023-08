Los títulos que llegan en agosto a los planes PlayStation Plus Extra y Deluxe

A principio del mes de agosto PlayStation dio a conocer un listado de videojuegos que llegaban gratis a los planes PS Plus, es en ese contexto que se sumaron a la lista PGA Tour 2K23, Dreams y Death’s Door, no obstante, no serán los únicos.

Esto porque a partir del 15 de agosto se sumarán nuevos juegos a los planes Plus Extra y Deluxe, como Sea of Stars, Destiny 2: The Witch Queen y Lost Judgment, entre otros.

A los títulos gratis anunciados a principios de mes, hoy te mostramos los 17 juegos que llegarán desde el 15 de agosto a los planes de PS Plus Extra y Deluxe.

Sea of Stars | PS4, PS5

Moving Out 2 | PS4, PS5

Destiny 2: La Reina Bruja | PS4, PS5 Lost Judgment | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5 Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

*Requerirá el juego base de Destiny 2 de PS4 & PS5 para jugarse.

**Se lanzará en el Catálogo de Juegos de PlayStation Plus el 28 de agosto.

Además, al catálogo de clásicos se unirán tres imperdibles juegos:

MediEvil: Resurrection | PS4, PS5

Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5

Pursuit Force: Extreme Justice

En tanto, los títulos que abandonarán PlayStation Plus Extra y Deluxe son: Borderlands 3, Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, The Crew 2 y Human Fall Flat.

¿Qué es Playstation Plus?

PS Plus es un servicio de suscripción mensual que permite jugar cientos de juegos de PS4 y PS5 de manera online y en modo multijugador, además de acceder a ofertas y contenido exclusivo, almacenamiento en la nube, catálogo de juegos clásicos y pruebas de videojuegos en su plan más costoso.

Actualmente, el servicio de PS Plus tiene tres planes; Essential, Extra y Deluxe.