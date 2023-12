El pasado viernes finalizó el último sorteo de La Suerte en Chile que repartió una cifra de $90 millones de pesos entre los beneficiados y un monto superior de $180 millones para aquellas organizaciones beneficiarias de la Polla Chilena de Beneficencia.

A pesar que hay varios ganadores del sorteo, es importante que conozcas si eres uno de los beneficiados o de lo contrario podrías perder tu premio si no lo cobras a tiempo.

Ya terminó la Suerte en Chile 2023: Consulta si ganaste antes de que se acabe el plazo

Revisa a los ganadores y ganadoras de La Suerte en Chile:

Premios de $2,5 millones

Miércoles 20 de diciembre 2023

24.759.323-3 – San Ramón 8.467.595-4 – San Miguel 17.681.025-4 – Santiago 15.980.856-4 – Arica 10.749.879-6 – Loncoche 18.320.596-k – Victoria

Jueves 21 de diciembre 2023

19.812.604-7 – Concepción 20.381.668-5 – Mulchén

Viernes 22 de diciembre 2023

12.706.533-0 – Lautaro 1.619.797-1 – No registra comuna 1.457.075-6 – No registra comuna 24.428.310-1 – San Ramón

Premios de $5 millones

Miércoles 27 de diciembre 2023

8.315.331-8 – Providencia 17.196.124-6 – San Carlos 17.576.751-7 – Estación Central 1.075.736-3 – No registra comuna

Jueves 28 de diciembre 2023

15893817-0 – San Miguel 24554071-k – No registra comuna 14.323.018-k – Codegua 22.811.721-8 – No registra comuna

Viernes 29 de diciembre 2023

6978397-k – Recoleta 2981506-2 – Antuco 20002235-1 – Providencia 23463395-3 – Coquimbo

¿Cómo cobro mi premio de La Suerte en Chile?

Si resultaste se uno de los ganadores o ganadoras del sorteo para cobrar tu premio solo debes acudir a las oficinas de Polla Chilena de Beneficencia en Santiago.

Debes dirigirte a su oficina ubicada en la comuna de Santiago, Compañía 1085, para que se concrete el pago del premio, lo que será a través de un cheque.

El plazo definido para cobrar el premio es de 60 días, según lo especificado por la Polla Chilena.

¿Qué requisitos había de cumplir para ganar en La Suerte en Chile?

Se mantiene el formato que hizo conocido este sorteo de Polla, donde no es necesario realizar ninguna compra para participar. De esta manera, se continúo otorgando premios millonarios a los números de RUT (solo por tener cédula de identidad chilena), prescindiendo de la obligación de adquirir un boleto en alguna sucursal.

Los ganadores de este premio fueron seleccionados mediante la extracción de bolillas con reposición hasta encontrar un número de carnet vigente . Este proceso incluirá a personas de todas las edades, desde recién nacidos hasta extranjeros, siempre y cuando posean una cédula de identidad válidamente emitida en Chile.

¿Puedo aún ser ganador?

No, el pasado viernes 29 de diciembre se realizó el último sorteo del 2023 y no hay información oficial de un nuevo sorteo de La Suerte en Chile. Sin embargo, la Polla Chilena de Beneficencia entregó ciertas luces que podrían dar indicios de que no está descartado para este 2024.

Tras ser consultados por el medio ADN, sostuvieron que el sorteo se “evalúa cada año”, además de que “todavía es muy pronto para definirlo”.