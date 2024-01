En la actualidad existen una variedad de juegos que tienen como principal foco el multijugador o cooperativo para jugar con parejas, amigos o desconocidos.

Sin embargo, se ha hablado mucho de uno en particular que es capaz de romper incluso relaciones de amistad o amorosas. Y no, no hablamos del Monopoly en particular.

Nos referimos a Overcooked y Overcooked 2, un juego en el que debes cocinar y sacar todos los platillos a tiempo antes de que se quemen o salgan volando por donde quién sabe hacia qué lugar.

¿Dónde jugar Overcooked? El videojuego viral que la rompe entre parejas y amigos

Overcooked estuvo disponible inicialmente para las consolas PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Sin embargo, tras la salida de la secuela Overcooked: All You Can Eat, la hizo compatible con las nuevas generaciones de consolas, ya que se trata de un recopilatorio de ambas entregas.

¿Cómo se juega Overcooked?

Este juego cuenta con un estilo tipo “Party”, es decir, deberás jugar con otros jugadores con el único fin de atender a las distintas comandas que te solicitarán platillos y prepararlos sin morir en el intento.

Una vez que lo juegues debes ser rápido y mantener cierto orden para cumplir con las obligaciones que te sean encomendadas en la cocina o de lo contrario tus comensales se alejarán o peor aún, tu cocina podía arder como nunca has visto.

¿Con cuántos amigos puedo jugar y qué modos hay en Overcooked?

En Overcooked puedes jugar con un máximo de cuatro amigos o puedes invitar a jugadores aleatorios desde tu misma consola. Se suele recomendar jugar con amigos para mejorar la experiencia de este entretenido y también estresante entrega.

Los jugadores pueden elegir tres tipos de modalidades de juego: Historia, Arcade y Duelo. Cabe destacar que puedes jugar con tres amigos más en la modalidad de Historia y completar toda las fases del juego en compañía de tus amigos.

¿Cuáles son los requisitos mínimos y recomendados de Overcooked?

Sinceramente Overcooked no es un juego que exija demasiado de las capacidades de tu PC. No obstante, hay una serie de requisitos mínimos y máximos que podrían mejorar tu experiencia con el juego y así evitar caídas de Fotogramas Por Segundo (FPS).

Requisitos mínimos Overcooked 2

Sistema operativo Windows 7 de 64 bits Procesador (CPU) Intel Core i3-2100 / AMD A8-5600k Tarjeta gráfica (GPU) Nvidia GeForce GTX 630 o equivalente Memoria RAM 4GB

Requisitos recomendados Overcooked 2

Sistema operativo Windows 7 de 64 bits Procesador (CPU) Intel Core i5-650 / AMD A10-5800K Tarjeta gráfica (GPU) Nvidia GeForce GTX 650 o equivalente Memoria RAM 4GB

¿Dónde descargarlo y a cuál es su precio en Chile?

El juego lo puedes comprar a través de las tiendas de las distintas consolas disponibles de Overcooked 2.

PlayStation: Haz clic AQUÍ. (US$ 24.99 – $22.762) Nintendo Switch: Haz clic AQUÍ. (Versión digital a $19.990 o Versión digital Gourmet Edition a $37.143). Xbox: Haz clic AQUÍ. ($19.990 o lo puedes obtener gratis a través de Game Pass). Eneba (PC): Haz clic AQUÍ. ($11.148). Steam (PC): Haz clic AQUÍ. ($12.990 o $22.491 con Gourmet Edition).