PGA Tour 2K23, Dreams y más: Los nuevos juegos que llegan gratis a PS Plus en el mes de agosto

Faltando poco para el comienzo de agosto, Playstation dio a conocer la noticia con los nuevos videojuegos que llegarán a los planes PS Plus, suscripciones que como cada mes trae nuevos juegos de forma completamente gratuita entre los que destaca PGA Tour 2K23.

Los nuevos juegos que llegan gratis a PS Plus en el mes de agosto

Los miembros de PlayStation Plus Essential, Extra y Deluxe podrán disfrutar de forma completamente gratuita de los títulos PGA Tour 2K23, Dreams y Death’s Door, todo esto desde el próximo martes 1 de agosto.

En tanto, te recordamos que los juegos “Call of Duty: Black Ops Cold War”, “Alan Wake Remastered” y “Endling – Extinction is Forever” estarán disponibles en el servicio de PS Plus hasta un día antes, es decir, el lunes 31 de julio.

Reseña de videojuegos PS Plus agosto:

PGA Tour 2K23

Lleva tus habilidades al PGA Tour y conviértete en el próximo Campeón de la FedExCup mientras compites contra profesionales del tour y creas nuevas rivalidades. Por primera vez juega como profesionales masculinos y femeninos incluyendo a Tiger Woods, en juegos locales y en línea. Sube de nivel tu MyPLAYER con nuevas Habilidades y Arquetipos y trae el botín al green con nuevo equipo y ropa licenciados. Dirige tus propias sociedades en línea para administrar torneos y temporadas, o prueba tus habilidades contra tus amigos en los modos Divot Derby y Casual.

Dreams

De los galardonados Media Molecule, creadores de LittleBigPlanet y Tearaway, Dreams es un universo de juego extraordinario y siempre en expansión donde puedes descubrir juegos creados por la comunidad de todo el mundo y aprender a crear los tuyos. La más reciente evolución de la máxima del estudio: Jugar, Crear, Compartir; Dream te da la oportunidad de desatar tu creatividad. Trae a la vida tus ideas con herramientas innovadoras y fáciles de utilizar, luego compártelas con una comunidad global.

Death’s Door

Experimenta una historia cómica pero sombría, utilizando armas de cuerpo a cuerpo, flechas y magia para derrotar una fantástica gama de bestias y semidioses en esta aventura de acción isométrica. Obtén ventaja personalizando las estadísticas de tu personaje y dominando las habilidades y mejoras que obtienes mientras exploras un mundo lleno de habitantes retorcidos e incontables secretos, trayendo esperanza a los extraños y maravillosos personajes que conocerás en el camino.