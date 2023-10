Los eventos para jóvenes y familias son cada vez más, y el mundo de la cultura pop se ha ganado un montón el espacio en el último tiempo. Bien lo sabe la Comic Con, conocida en todo el mundo y que este 2023 desembarcó una vez más en Chile.

Desde el viernes al domingo, aprovechando el fin de semana largo, se realizó la Comic Con Chile 2023 en Espacio Riesco, congregando a más de 60 mil personas en los tres días del evento.

RedGame estuvo los tres días en la actividad de renombre mundial realizada en la comuna de Huechuraba, siendo testigos de los buenos momentos que vivió el evento de cómics.

Como punto alto y gran invitado estuvo Andy Serkis, conocido por sus roles en El Señor de los Anillos, Black Panther, El Planeta de los Simios, King Kong, The Batman o hasta dirigiendo Venom 2.

El rey de la actuación con captura de movimiento compartió con los fans chilenos tanto a quienes pagaron por un meat and great, como al público general que pudo saludar y escuchar al actor en el panel de los días sábado y domingo.

Uno de los grandes visitando Chile y que en la conferencia del día sábado contó lo maravilloso que encontró nuestro país. Desde el lunes que el afamado “Gollum” está en Chile y pudo disfrutar de Santiago y también Valparaíso. Además de prometer que volverá prontamente.

Desgraciadamente Serkis no pudo hablar mucho de sus personajes o producciones, esto por la huelga de actores que impide a los miembros del SAG hablar de las películas pasadas o futuras y su trabajo en ella.

Sí pudo contar sus impresiones del país, del cine en general y también de su opinión sobre el futuro de las películas, streaming y hasta la inteligencia artificial. Además de ser el alma de la fiesta en los paneles.

Sin duda un gran invitado el que anduvo por Chile gracias a la Comic Con, pero no el único.

¿Qué fue lo mejor de la Comic Con Chile 2023?

Más allá de los invitados, paneles, actividades o stands, la Comic Con Chile se destaca por algo por sobre todos los demás eventos de la cultura pop o sus símiles en otras partes del mundo.

Y es que los tres días, pero sobre todo el sábado, fue increíble notar que el verdadero Dios de la Comic Con son los cosplayers.

El trabajo realizado tanto por el público como quienes participaron en los concursos de cosplay, se robó la película en Espacio Riesco. Miles de personas llevaron sus mejores outfits para el evento y le dieron todo el color a la Comic Con.

Superhéroes, personajes del animé o manga, películas, series o cualquier que se les ocurra fueron parte de la temática. Pero no solo fue la variedad o las ganas que tuvieron grandes y chicos de ir disfrazados, sino también la calidad.

Esto porque fue increíble ver como la mayoría sino todos realmente le dedicaron horas y recursos a sus disfraces. Fue el gran atractivo de la Comic Con este año, mérito totalmente de todos los asistentes que le pusieron esfuerzo en la previa de Halloween por tener su mejor cosplay.

Y es que eso caracterizó totalmente al público y le dio vida a todos los rincones de la Comic Con. Muchos cosplayers, fotos entre quienes no iban con sus atuendos y también entre personas que tenían cosplay. Algo que reunió a los más talentosos y creativos de Chile en un solo lugar.

Evento totalmente familiar y que también tuvo este domingo la coronación del God of Cosplay. El argentino Maximiliano Lucero se llevó el premio y reconocimiento con su cosplay de Batman de Robert Pattinson, al que le puso actitud y su propio Batimóvil. Competencia que tuvo entre sus juezas a otras de las grandes invitadas de este año.

La “mejor cosplayer del mundo”, Yaya Han estuvo los tres días en Comic Con presidiendo el jurado de la competencia de cosplay. También la chino-estadounidense estuvo compartiendo con sus fanáticos y eligiendo al ganador del God of Cosplay.

Premiados también en otras categorías estuvo un joven vestido de Freddy Fazbear de Five Night at Freddys que se emocionó tras ganar un reconocimiento, mientras que otro que se robó la película fue quien hizo de Kratos de God of War.

“Es lindo ver familias completas vestidas de sus personajes favoritos. También muy contentos con la recepción que tuvo Andy Serkis, que fue muy afable, cercano y carismático.. Por otra parte, Yaya Han fue un gran aporte para los fans de los cosplays que hoy en día son una verdadera cultura. Finalmente, queremos destacar las zonas gamer, lucha libre y kids que estuvieron repletas durante los tres días brindando un tremendo espectáculo.”, señaló Rodrigo Souza, director de la productora Vibra.

Grupos de K-Pop también le dieron ritmo a las tres jornadas, con varias y varios jóvenes participando de rutinas y coreografías que tuvieron harto público. Y hay que destacar a las decenas de tiendas y emprendedores que participaron también de la Comic Con con distintos productos que reunieron filas y filas de gente llevándose un pin, juguetes y ropa, entre otros.

Uno de los puntos negativos quizás fue algunas actividades o regalos de las marcas en los stands que no sorprendieron tanto como en otros eventos, o haciendo algo engorrosa la opción de participar por premios.

Comic Con Chile 2023 tuvo un fin de semana más que logrado, destacando Andy Serkis, los cosplays y sobretodo el ambiente familiar que se vivió en todo momento. Pero poniendo tarea para el próximo año para que el evento siga creciendo y llegue a ser alguna vez lo que es en otros países con anuncios de películas o series; y quizás dándole su espacio a justamente el contenido de los cómics que tanto apasionaba al público.