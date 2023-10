En los próximos días se realizará la Cómic Con Chile 2023, un megaevento que se viene repitiendo en los últimos años y que se realizará en el Espacio Riesco. De esta manera, los fanáticos de la cultura pop podrán disfrutar de tres días de shows, juegos, actividades, tiendas, cosplays y grandes invitados como el actor Andy Serkis.

¿Cuándo es la Cómic Con Chile 2023?

La Comic Con Chile 2023 se realizará durante tres días consecutivos el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre en el Espacio Riesco.

Cada uno de los días tiene su propia programación en particular con diferentes actividades e invitados, información que se publicará en los próximos días en las redes sociales del evento y en su página web.

¿Cuánto valen las entradas a la Comic Con Chile 2023?

Los precios de la Comic Chile 2023 dependen si compras entrada para un solo día en particular o la promoción para los tres días completos.

Viernes 27 de octubre: $25.000 + cargo por servicio

$25.000 + cargo por servicio Sábado 28 de octubre: $25.000 + cargo por servicio

$25.000 + cargo por servicio Domingo 29 de octubre: $25.000 + cargo por servicio

$25.000 + cargo por servicio Entrada para los tres días (viernes, sábado y domingo): $60.000 + cargo por servicio

Asimismo, se aplican descuentos en las entradas para algunas personas:

20% de descuento para personas que tengan Fpay o Banco Falabella: Deja la entrada diaria en $20.000 + cargo por servicio

para personas que tengan Fpay o Banco Falabella: Deja la entrada diaria en $20.000 + cargo por servicio 25% de descuento para personas que tengan Claro Club o bien Fpay + Banco Falabella: Deja la entrada en $18.750 + cargo por servicio

¿Se debe pagar aparte en la Comic Con para conocer a Andy Serkis?

El gran invitado de la Comic Con Chile 2023 será el actor británico Andy Serkis, quien ha participado en películas como Star Wars, El Señor de Los Anillos, The Batman II y Black Panther.

Es por ello para conocer al actor y disfrutar de las actividades e interacciones con él debes pagar valores extras a tu entrada en la Comic Con:

Meet & Greet con Andy Serkis: $95.000 + cargo por servicio

$95.000 + cargo por servicio Fotografía con Andy Serkis: 57.000 + cargo por servicio

57.000 + cargo por servicio Autógrafo con Andy Serkis: $38.000 + cargo por servicio

Recuerda que estos tickets son con cupo limitado, por lo que debes apresurarte para comprar tu entrada.

¿Quién es Andy Serkis?

Andy Serkis es un destacado actor de nacionalidad británica que ha destacado por su manejo actoral en la técnica de la captura, con lo que ha podido interpretar con ayuda digital a diferentes personajes.

Algunos de sus personajes más destacados son Caesar, el simio líder en El Planeta de los Simios; Snoke el villano de las últimas películas de Star Wars; y Gollum, el Hobbit de la saga de El Señor de Los Anillos que busca el anillo.

También ha estado en The Batman como Alfred y en algunas películas de Marvel como el villano Klaw. También ha incursionado en películas como Mowgli: Legend of the Jungle y Venom 2: Let There Be Carnage.

Comic Con confirma a su segunda invitada internacional: Yaya Han

Yaya Han será otra de las invitadas internacionales que serán parte de la Comic Con Chile 2023. La cosplayer, modelo y diseñadora de vestuario chino-estadounidense confirmó su llegada a nuestro país a través de su cuenta de Instagram.

La mujer es habitualmente jueza de torneos de cosplays y lo será en este evento. Además anunció que en su primera vez en Chile estará en la zona de cosplay del evento, en donde estará firmando autógrafos y conversando con los fanáticos.