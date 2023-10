Andy Serkis, el reconocido actor, director de cine y escritor británico, es la gran estrella de la Comic Con Chile 2023, en donde el intérprete de increíbles personajes como Gollum en la franquicia de El Señor de los Anillos y el Líder Supremo Snoke en la Saga de Star Wars, conversó con los fans que asistieron al evento, revelando su fascinación por el territorio nacional.

La convención de entretención familiar comenzó el pasado viernes 27 de octubre y seguirá hasta el domingo 29 del mismo mes, en donde los fans del cine, televisión, videojuegos, ilustración y comics podrán disfrutar de distintos stands dedicados a sus franquicias favoritas. Allí, Serkis participó en un panel en donde estuvo presente Redgol y pudo conversar con sus seguidores y la prensa.

El gusto de Andy Serkis por Chile

En la conferencia, el intérprete que ha participado en exitosas producciones como Avengers: Age of Ultron, Black Panther, The Adventures of Tintin, The Hobbit: An Unexpected Journey, la franquicia de El Planeta de los Simios, Mowgli: Legend of the Jungle, The Batman, Andor, la serie de Disney+, y Luther: The Fallen Sun, reveló su cariño por Chile y su admiración por Santiago y Valparaíso en su esperada visitada.

Andy, que llegó al país en compañía de su esposa Lorraine Ashbourne, señaló que quedó maravillado con la capital y la ciudad porteña durante su visita, en la que incluso quedó con ganas de conocer más. “He tenido unos días maravillosos aquí en Chile. Llegamos con mi esposa y pasamos un día recorriendo Santiago y luego nos fuimos a Valparaíso, que fue increíble”, comenzó señalando.

“Obviamente, lo sabes, pero es una ciudad increíble y muy interesante desde el punto de vista cultural y artístico, y la historia del país me parece fascinante“, agregó sobre la ciudad porteña.

Luego reveló que uno de sus principales hobbies es realizar montañismo y que considera que Chile es un buen lugar para hacerlo. “Es algo que me gustaría poder hacer, y no tengo tiempo esta vez, es pasar tiempo viajando por las montañas”.

“Me apasiona mucho el montañismo, por eso puedo verlos desde la ciudad y estoy desesperado por salir, pero esta vez no hay tiempo. Todos los que he conocido hasta ahora han sido encantadores, cálidos y acogedores”, indicó.

Andy también añadió lo cómodo que se siente en territorio nacional, alabando también a los ciudadanos. “Me siento como en casa aquí. Se siente como si todos fueran un espíritu afín y todos tuvieran muy buena energía. Se siente como un país maravilloso para vivir (…) es maravilloso”, expresó.

Asimismo, el actor entregó su apreciación sobre el gran evento del entretenimiento realizado en Chile. “En Comic Con, es un logro increíble, creo que lo que ha sucedido para crear este mundo asombroso, que opera a un grado tan alto y a un nivel tan alto y tan rápidamente… es un logro extraordinario”, añadió.

Revisa sus declaraciones a continuación