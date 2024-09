Revisa el listado de los juegos que llegarán en octubre a los planes de PlayStation Plus.

Estos son los 3 títulos que llegan gratis en octubre a los suscriptores de PlayStation Plus

Nos acercamos a octubre y es en ese contexto que PlayStation aprovechó su evento State of Play y confirmó los nuevos videojuegos mensuales que llegarán completamente gratis a los suscriptores de PS Plus , destacando la presencia de un título clave para los amantes de la lucha libre.

Si deseas conocer desde que fecha estarán disponibles los títulos de octubre, te invitamos a seguir leyendo RedGame.

A través de su blog, la marca nipona confirmó que desde el 1 de octubre llegarán para todos los suscriptores de PS Plus los títulos de WWE 2K24, Dead Space y Doki Doki Literature Club Plus!

¿Qué pasa con los títulos de septiembre? Los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el próximo lunes 30 de septiembre para agregar a sus bibliotecas de juegos los títulos Quidditch Champions, MLB The Show 24 y Little Nightmares II.

¿Qué es y cuánto cuestan los planes de PlayStation Plus?

PlayStation Plus es una suscripción que ofrece entre otras cosas juegos mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay tres tipos de suscripciones para el servicio de Sony; Essential, Extra y Deluxe. Sus precios son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual US$6.99. Precio mensual US$10.49. Precio mensual US$11.99 Precio trimestral US$16.99. Precio trimestral US$27.99 Precio trimestral US$31.99. Precio anual US$54.99. Precio anual US$93.99. Precio anual US$106.99.

Si deseas suscribirte a alguno de estos planes y disfrutar de WWE 2K24 y los demás títulos gratis, te invitamos a ingresar al sitio playstation.com/es-cl/ps-plus y elegir el plan que más se adapte a tus necesidades.