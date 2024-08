Una gran noticia comunicó PlayStation a los fanáticos de Harry Potter, porque la empresa niponainformó a través de su blog los tres nuevos títulos que llegarán completamente gratis y en el mes septiembre a los suscriptores de PS Plus, trayendo el esperando título “Harry Potter: Quidditch Champions” .

Si deseas conocer la fecha donde estará disponible, junto a los otros títulos del mes, te invitamos a seguir leyendo RedGame.

¡Oficial! Harry Potter: Quidditch Champions llega gratis a PlayStation Plus

El comunicado de prensa de PlayStation informó que “Harry Potter: Quidditch Champions” llegará el próximo 3 de septiembre , fecha en la que debutará como parte de la selección de juegos mensuales en PlayStation Plus de septiembre. Eso no es todo, porque ese mismo día todos los miembros de PlayStation Plus podrán disfrutar la emoción de convertirse en una leyenda deportiva en el campo de juego de la “MLB The Show 24”, o intentar sobrevivir a una aventura de terror con “Little Nightmares II”.

Todos los títulos anteriormente mencionados, los podrás disfrutar sin costo si eres suscriptor de PS Plus desde el próximo 3 de septiembre y hasta el 30 de septiembre.

Adicionalmente, hasta el lunes 2 de septiembre podrás descargar y jugar los juegos de agosto, se tratan de “LEGO Star Wars: The Skywalker Saga”, “Five Nights at Freddy’s Security Breach” y “Ender Lilies: Quietus of the Knights”.

¿Cuánto cuestan los planes de PlayStation Plus?

PlayStation Plus es una suscripción que ofrece juegos mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay tres tipos de suscripciones para el servicio; Essential, Extra y Deluxe. Sus precios son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual US$6.99. Precio mensual US$10.49. Precio mensual US$11.99 Precio trimestral US$16.99. Precio trimestral US$27.99 Precio trimestral US$31.99. Precio anual US$54.99. Precio anual US$93.99. Precio anual US$106.99.

Si deseas suscribirte a alguno de estos planes y disfrutar de Harry Potter y los demás títulos gratis, te invitamos a ingresar al sitio playstation.com/es-cl/ps-plus y elegir el plan que más se adapte a tus necesidades.