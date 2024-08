Comenzamos agosto y PlayStation trajo importantes novedades para sus usuarios, debido a que confirmó los tres nuevos títulos que llegarán completamente gratis si eres suscriptor de PlayStation Plus.

PlayStation confirmó los 3 nuevos juegos gratis que llegan en agosto a PS Plus

Los videojuegos que hacen su aterrizaje a los planes PS Plus son LEGO Star Wars: The Skywalker Saga para PS5 y PS4, Five Nights at Freddy’s Security Breach para PS5 y PS4, además de Ender Lilies: Quietus of Knights de PS4.

Todos los títulos estarán disponibles hasta el próximo martes 6 de agosto , mientras que hasta esa misma jornada los usuarios de PS Plus podrán agregar Borderlands 3, NHL 24 y Among Us a su biblioteca de juegos (títulos de julio).

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Disfruta las nueve películas de la saga Star Wars en un nuevo título de LEGO como ningún otro. Vive aventuras llenas de diversión, humor extravagante y la libertad de sumergirte completamente en la galaxia de LEGO Star Wars.

¿Quieres jugar como un Jedi? ¿Cómo un Sith? ¿Rebelde, cazarrecompensas o droide? LEGO Star Wars: The Skywalker Saga cuenta con cientos de personajes jugables de toda la galaxia. Ya sea en tierra firme o en el espacio, podrás probar una gran variedad de vehículos. Viaja a la velocidad de la luz en el Halcón Milenario, vuela el Airspeeder T-47 y combate a los cazas TIE con los Ala-X de la resistencia… la experiencia definitiva de LEGO Star Wars.

Five Nights at Freddy’s Security Breach

La última entrega de los juegos de terror aptos para la familia de Steel Wool Games.

Juega como Gregory, un niño atrapado en una noche en Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Con la ayuda del mismo Freddy Fazbear, Gregory debe sobrevivir a la cacería casi imparable de los personajes de la reinventada Five Nights at Freddy’s, y a las nuevas amenazas horribles que lo esperan.

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Descubre los misterios de un reino destruido en esta oscura fantasía RPG de acción 2D.

Viaja por el extenso e inquietantemente hermoso Land’s End. Atraviesa un bosque sumergido, una caverna subterránea contaminada y sellada, y un gran castillo. Los jefes formidables esperarán con gusto tomar tu vida a la más mínima oportunidad. Vence a estos poderosos oponentes y libéralos de su inminente maldición para reclutarlos como aliados.

Supera los desafíos por delante y busca la verdad con caballeros poderosos a tu lado.