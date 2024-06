Tres nuevos juegos y un pack de Genshin Impact llegan en julio a PlayStation Plus

Esta semana Sony anunció los nuevos títulos que llegarán en el mes de julio a los suscriptores de PlayStation Plus completamente gratis, se trata de tres nuevos juegos que vendrán acompañado de un increíble pack deGenshin Impact.

Los videojuegosque llegan en julio sin costo a los suscriptores de PlayStation Plus son Among Us, Borderlands 3 y NHL 24, todos los títulos en sus versiones para PlayStation 4 y PlayStation 5, respectivamente.

Pero eso no es todo, porque también traerá un increíble pack de contenido de Genshin Impact, donde los miembros de PS Plus podrán conseguir desde el 16 de julio las siguientes recompensas:

160 Primogemas.

4 fragmentos de Resina frágil.

20 de Ingenio del héroe.

30 fragmentos de Mineral de refinamiento místico.

150.000 Mora.

Última oportunidad de probar los títulos de junio:

Los suscriptores de PlayStation Plus tendrán hasta el próximo 1 de julio para agregar los títulos de junio a su biblioteca de juegos; se tratan de “SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake”, “AEW Fight Forever” y “Streets of Rage 4”.

Conoce los videojuegos de julio de PlayStation Plus:

Among Us – PS4, PS5

Utiliza el trabajo en equipo, la persuasión y tal vez incluso la traición en este único juego de fiesta en línea… ¡en el espacio! Prepárate para despegar, ¡pero ten cuidado con el Impostor! Completa tareas para mantener la unidad en tu nave espacial y regresar a la civilización, pero mantente alerta porque uno o varios jugadores aleatorios entre la tripulación son Impostores decididos a sabotear la nave y matar a todo el mundo.

Borderlands 3 – PS4, PS5

En la frontera más extrema de la galaxia yace un conjunto de planetas explotados sin piedad por corporaciones militarizadas, repletos de botín y sumidos en violencia. Este es tu hogar: las Tierras Fronterizas. Recientemente, surgió un alocado culto conocido como los Hijos de la Bóveda y se propaga como una peste interestelar. Solo tú tienes los aliados y el arsenal para acabar con ellos. Juega como uno de los cuatro cazadores de bóvedas totalmente nuevos y personalizables, los mejores buscadores de tesoros de Borderlands.

NHL 24 – PS4, PS5

Siente la intensidad del hockey, ya que NHL 24 de EA Sports te acerca más a la auténtica acción sobre el hielo con una gran variedad de nuevas funciones de juego y modos actualizados. El nuevo motor Exhaust Engine recrea la prisa y la fatiga de los partidos de alta tensión, lo que premia el juego ofensivo prolongado con efectos innovadores. Las habilidades de regate con movimientos de control total renovados y un sistema de pases con visión mejorado amplían tus estrategias momentáneas y te permiten ejecutarlas con precisión absoluta.