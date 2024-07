En junio pasado, Strikerz Inc, empresa desarrolladora, lanzó de manera oficial la primera beta abierta de UFL, nuevo título de fútbol que promete competir cara a cara con los videojuegos más grandes de este deporte, EA Sports FC (exFIFA) e eFootball de Konami.

Es en ese contexto que, a través de sus redes sociales, UFL anunció que realizarán un nuevo tester abierto, comenzando en los primeros días de agosto.

UFL Game anuncia 2° beta abierta en agosto ¿Cuándo y dónde jugar el nuevo título de fútbol?

UFL anunció a través de sus redes sociales que la segunda beta abierta se realizará el fin de semana del 2 al 4 de agosto .

El anuncio no termina ahí, e invita a todos quienes quieran probar las novedades de esta segunda prueba de UFL a pre-descargarlo desde hoy a través de los siguientes links:

¿Jugaste la primera beta abierta de UFL Games? Strickerz confirma que pasó con tu club:

En una publicación realizada por UFL en Instagram el pasado 24 de junio, se anunció que quienes hayan probado UFL Games en su primera beta abierta (cerca de 1,3 millones de usuarios), podrán seguir jugando con el club creado en esa instancia en el futuro.

Adicionalmente, se adelantó que se mantendría el formato y las condiciones de competencia.

¿En qué plataformas estará disponible UFL Game?

De momento, UFL Game está disponible solamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, no se ha anunciado si saldrá en un futuro alguna versión para Windows PC o las consolas de old generation como PlayStation 4 o Xbox One.

¿Tienes alguna de las consolas permitidas? Puedes agregar este nuevo título a tu lista de deseos, pinchando en alguno de los siguientes links: