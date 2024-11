El pasado 31 de mayo se lanzó F1 2024, título oficial de la máxima competición automotriz del mundo que está a cargo de EA Sports. Ya han pasado casi seis meses desde su lanzamiento y es en ese contexto que la empresa distribuidora anunció una gran noticia para los millones de fanáticos de este videojuego, ya que esta semana podrás jugarlo completamente gratis. Revisa, a continuación, todos los detalles.

¿Cómo y cuándo jugar EA Sports F1 2024 GRATIS?

A través de un comunicado de prensa, Electronic Arts invitó a todos los usuarios a unirse a la pista como parte del fin de semana ‘Free To Play’de EA SPORTS F1 24. ¿Cuándo? La actividad comenzará este jueves 21 y se extenderá hasta el lunes 25 de noviembre.

Eso no es todo, porque además de que los jugadores podrán experimentar la emoción de las últimas rondas de la temporada 2024 de F1, se anunció que F1 24 regalará a todos los jugadores un diseño único , creado por el legendario artista de Los Ángeles, Lefty Out There y que está inspirado en el tricampeón mundial y piloto de RedBull Racing, Max Verstappen.

Lefty Out There, artista visual reconocido por su estilo audaz y detallado, contó con Verstappen -con quien se reunió- para elaborar el “Champions Livery”, diseño inspirado en las victorias, mentalidad y estilo personal del campeón de F1 24.

¡Ojo! Los jugadores tienen hasta el 6 de enero para canjear este exclusivo diseño.

El juego estará como prueba gratuita para los fanáticos de todo el mundo de la F1, ya sea que juegues en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S o PC (Steam).

¿Algo más? Las sorpresas no se terminan y además se anunció que, durante el fin de semana, los fans que participen en las carreras podrán aprovechar el doble de EXP del Pase de Podio, desbloqueando rápidamente nuevo contenido y recompensas. Además, los nuevos jugadores podrán comprar el título con un 60% de descuento sobre el precio estándar en las tiendas de las plataformas durante estas fechas, conservando todo el progreso y contenido del juego desde la prueba gratuita.

Prueba la nueva entrega de EA Sports F1 2024 en los siguientes links: