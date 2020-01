ePrimera revela el fixture de la jornada inaugural del certamen

ePrimera de la ANFP tendrá su jornada inaugural desde las 18:00 horas y la organización reveló el fixture completo de la fecha. El vigente campeón, Universidad Católica, se medirá a Curicó Unido.

Los partidos serán transmitidos en los canales 619 y 1619 de DIRECTV, también por la aplicación DIRECTV Go y por el canal oficial de Twitch de la cableoperadora.

Entre los duelos destacados de la fecha aparecen: Unión Española vs Everton, Santiago Wanderers vs Huachipato, Palestino Cobresal y Unión La Calera vs Deportes La Serena.

