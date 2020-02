ePrimera: Revelado el fixture de la tercera semana de competición

ePrimera DIRECTV anunció el fixture de la tercera semana de competición con el tremendo clásico entre Santiago Wanderers y Everton. Además, La Serena defiende la punta del certamen ante Unión Española.

El miércoles 12 de febrero desde las 18:00 horas por Directv y Twitch se vivirá la quinta fecha de la liga nacional. Mientras que el jueves se realizará la sexta jornada.

Los duelos destacados son los de Everton vs Santiago Wanderers, Deportes La Serena vs Unión Española, Audax Italiano vs Cobresal y Universidad Católica contra Huachipato.

