El año continúa con grandes estrenos y si hace un par de semanas atrás PlayStation lucia orgulloso con la remasterización de “The Last Of Us 2”, ahora será el turno de la llegada de un nuevo exclusivo de la marca Sony, ya que en el mes de febrero se estrenará Helldivers 2, segunda entrega del videojuego lanzado originalmente el 2015, llamado “Helldivers”.

¿Cuándo lanzan Helldivers 2? El nuevo exclusivo de PlayStation se luce con un nuevo Gameplay

El título desarrollado por Arrowhead Game Studios y publicado por Sony Interactive Entertainment lanzó en las últimas horas un gameplay que promete y mucho, se trata de un vídeo de casi cinco minutos en donde se pueden ver diferentes momentos de esta guerra galáctica.

Además, el vídeo es explicado por los propios desarrolladores del título y cuenta con subtítulos en español para que no te pierdas ningún detalle.

Revisa aquí todos los detalles del nuevo gameplay:

¿Cuándo estrenan Helldivers 2 y para que plataformas?

El lanzamiento de Helldivers 2 se realizará el próximo 8 de febrero del 2024 a nivel mundial y estará disponible para las plataformas PlayStation 5 y Microsoft Windows.

Revisa a continuación el precio de Helldivers 2 en cada plataforma:

PlayStation 5 – US$39.99 (Estandar) y US$59.99 (Super Citizen Edition).

– US$39.99 (Estandar) y US$59.99 (Super Citizen Edition). PC mediante Steam – $28.000 (Estandar) y $42.000 (Super Citizen Edition).

Argumento de Helldivers 2:

Cuando los territorios de la Supertierra están bajo asedio, es tu deber y el de tu escuadrón de salvarlos de la dominación invasora. Desde la mesa de guerra a bordo de tu nave, tu equipo puede observar el desarrollo del conflicto y luchar en batallas por todo el universo. Tú misión será ayudar a que nuestras tropas logren avanzar en el nombre de la libertad y la Democracia tutelada. Repasa el nuevo tráiler de Helldivers 2 y prepárate para la batalla que inicia el 8 de febrero.

Los Helldivers

Los verdaderos héroes y salvadores de la Supertierra. Estos soldados de élite cuentan con todo el poderío y arsenal para ayudarles en su cometido. Pero deberás adaptar tus estrategias y armamento para defender a los planteos de las fuerzas enemigas.

Mientras subas de rango, podrás participar de misiones más y más desafiantes, con esto escalarás en la cadena de combate y podrás ganar un lugar en la historia de los Helldivers. Si uno de ustedes cae en combate, ¡no te preocupes! Siempre habrá ciudadanos dispuestos a cumplir con el deber.

Las facciones enemigas

Los autómatas cibernéticos y los termínidos insectoides aterrorizan a los ciudadanos de la Supertierra en el mayor conflicto que se haya visto. El trabajo de un Helldiver nunca termina, ya que cada vez más planetas caen en las garras del enemigo y la batalla se intensifica. Lucha en una guerra en constante evolución para recuperar los planetas de la Supertierra y difundir la democracia y la libertad hasta los rincones más remotos de la galaxia.

Misiones y operaciones

Únete a tus camaradas y observa el conflicto con ellos desde la mesa de guerra. Cuando elijas un planeta, la mesa de guerra te permitirá seleccionar una operación que quieras realizar. Las operaciones consisten en un máximo de tres misiones y tienen diversos objetivos principales, como eliminar infestaciones de bichos, destruir suministros enemigos y recuperar información valiosa.

Embárcate en todo tipo de misiones, que abarcan desde eliminar objetivos de gran valor hasta lanzar misiles para destruir fortalezas enemigas. Cuando luches en el frente de batalla, recuerda buscar cualquier recurso e información que pueda servirles a los investigadores de la Supertierra. Tus esfuerzos contribuirán a la campaña de guerra y te ayudarán a estar más cerca de liberar ese sector de la galaxia.