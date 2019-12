Video | Resident Evil 3 muestra su primer tráiler y anuncia fecha de salida

Resident Evil 3 fue anunciado oficialmente con un tremendo tráiler. Némesis regresa en un tremendo remake que saldrá al mercado el próximo 3 de abril del 2020.

Capcom tiene como protagonistas a Jill Valentine y Carlos Oliveira, que se mueven por Raccoon City matando zombies. Además, la empresa sólo dio una pequeña muestra del monstruo antagonista que nos atormentará por varias horas.

Eso no es todo, ya que Resident Evil 3 tendrá incluido el multijugador online Resistance. Todo fue revelado en la State of Play de Sony y el videojuego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y Steam.