Video | Nuevo tráiler de los Súper Campeones presenta a los personajes e historias

Bandai Namco presentó un nuevo tráiler de los Súper Campeones donde se muestran los personajes que se medirán a Oliver Atom en el modo historia.

El video tiene una duración de poco menos de 2 minutos donde aparecen los rivales del protagonista haciendo sus mejores movidas dentro del terreno de juego.

CAPTAIN TSUBASA: Rise of New Champions saldrá al mercado en el 2020 para PlayStation 4, Xbox One, Steam y Nintendo Switch. ¡Revisa el tráiler!