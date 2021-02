Deciden anular multa a TVN tras descartar violencia de género en capítulo de los Super Campeones

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de reclamación y decidió anular la multa que se aplicó a TVN por mostrar en pantalla una escena que incluía violencia de género durante el año 2019.

Todo ocurrió mientras se transmitía un episodio de la serie infantil "Super Campeones" en donde Andy Johnson le da una cachetada a su amiga Mary, por contarle de su estado de salud a Oliver, otro jugador.

En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada dejó sin efecto la sanción del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) tras constatar que en la escena en cuestión no existe violencia de generó, como estipula la ley.

"Que lo cierto es que el programa exhibido no es un programa violento, pues según se ha detallado en la resolución del Consejo Nacional de Televisión, se trata de una historia de dibujos animados que representa a niños dedicados al futbol, de su evolución y de las competencias que enfrentan, consignándose que uno de sus protagonistas sufre una enfermedad al corazón, que mantiene en secreto. Así dentro del capítulo en cuestión, advierte que una niña que considera su amiga, reveló dicho secreto a su rival y es allí que en una fracción de tiempo inferior a un minuto él abofetea a la niña porque siente que ella no tenía derecho a contar su problema pues al contarlo su contrincante perdió el deseo de enfrentarlo, indicándole que no quiere que intervenga más", describe el fallo.

Luego añade: "Es decir, la agresión que sufre el personaje femenino no fue en su condición de género, nada de ello hay en el minuto que se cuestiona del programa, sino que la agresión se debe a que ella intervino contando un problema que aquejaba al personaje y que, en concepto de este, trajo consecuencias en la competencia que se desarrollaba".

"Tampoco es posible concluir, que la postura que adopta la niña pueda calificarse de sumisión por su condición femenina pues puede también deberse a que reconocía que había intervenido indebidamente revelando un asunto privado al rival del personaje que la increpaba". Concluye.

