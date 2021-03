The Last of Us 2 | PlayStation Chile anuncia una rebaja en la venta física del videojuego de Naughty Dog

PlayStation Chile tiene grandes sorpresas para los fanáticos de la consola de Sony, especialmente en materia de títulos a precios rebajados. La saga de The Last of Us no dejó a nadie indiferente con una primera parte de primer nivel, y una segunda -que aunque ha sido cuestionada- fue un éxito de ventas de igual forma.

El juego de acción y aventura de Naughty Dog tendrá una promoción para su versión física, según la tienda oficial chilena de PlayStation. El descuento en total para adquirir la secuela de The Last of Us supera el 30% entre el 12 y 26 de marzo. Las ventas se realizarán de forma exclusiva a través de Weplay.

La segunda parte de la historia del entrañable dúo Ellie y Joel transcurre cinco años después de The Last of Us. El mundo post apocalíptico sigue en un precario equilibrio entre humanidad y anarquía total, lo cual afecta directamente a la pareja que surgió en la primera entrega.

Tanto fue el éxito del videojuego que incluso inspiró la creación de una serie oficial en honor a las aventuras de Ellie y Joel. HBO estará a cargo de la producción con un gran reparto de actores y actrices reconocidas de la industria.

El chileno Pedro Pascal será la gran estrella protagonista y encarnará a Joel, el desconfiado pero humanitario compañero de Ellie. Mientras que Bella Ramsey será la encargada de dar vida a Ellie en la primera parte de la historia.