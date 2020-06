Tabla de posiciones de las conferencias del eNacional.11vs11 de PES 2020

La Liga Chilena de PES ya vivió 18 fechas del eNacional.11vs11 de eFootball PES 2020 y las tablas de posiciones de las conferencias tuvieron gran movimiento. Destacan la remontada de CSD Concepción eSports y Palestino eSports.

En la Conferencia Aqua, Santiago Wanderers tomó la punta con 75 puntos y +45 en diferencia de goles. Es seguido por Colo-Colo eSports con 75 unidades y +41 de diferencia de goles, mientras que el podio lo cierra Audax eSports con 64 puntos.

Mientras que en la Conferencia Ignis, Azules eSports se mantiene primer con 72 puntos, es seguido por Legión Arica con 69 unidades y tercero Némesis eSports con 67 puntos. Destacan las remontadas de CSD Concepción eSports y Palestino eSports que se metieron en los puestos de playoffs.

La próxima semana se darán choques imperdibles como Santiago Wanderers eSports vs. Colo-Colo eSports, Iquique eSports vs. CSD Concepción eSports y Azules eSports vs. Legión Arica.