Se sienten estafados: Usuarios hacen trizas al Remake de Resident Evil 3 en Metacritic

La crítica especializada suele ser en ocasiones un poco más benevolente con lo que analiza y comenta. El lenguaje usado normalmente es formal, ocultando de esta forma un ataque directo al producto criticado.

Con los juegos puede ocurrir eso, con una diferencia abismal en lo recibido por la crítica especializada y los usuarios que finalmente interactúan con este, llegando incluso a ver las dos caras de una misma moneda a la hora de alabar o enterrar una obra.

Este mismo fenómeno se está dando con Resident Evil 3 Remake, videojuego de Capcom que vio la luz el pasado viernes 3 de abril y que está viendo el cara y sello en su evaluación en Metacritic.

Mientras que la crítica especializada le da un más que respetable 80 de nota, la crítica de los mismos jugadores baja bastante, dándole a penas un 64 y con varias reseñas muy negativas en torno al nuevo producto entregado por Capcom.

Las diferencias con el Remake del 2 son abismales según los jugadores, sobre todo en horas de jeugo y contenido. No solo eso, sino que algunos son capaces de decir que el original de 1999 para Play Station 1 es mucho mejor juego que la versión del 2020.

Mira algunos comentarios dejados por la comunidad en Metacritic:

“Horrible. Esta es una degradación del 2, decidieron cortar todos los eventos y ubicaciones importantes y relevantes del original, esto se siente apresurado, se siente más como un DLC que como un juego principal”.

“Permítanme ser honesto en este caso, me encantaría poner 10 de 10, pero no puedo. El juego es extremadamente corto y no hay forma de extender su experiencia por encima de la campaña promedio de 8 horas. Si es posible no lo compres”.

Corto, flojo respecto al Remake del 2 y del original de 1999 son algunas de las críticas de las usurarios.

“¡Esto es ridículo! El juego original es mucho mejor que este remake, ¿por qué te molestas en hacer uno? Una gran cantidad de contenido cortado del juego original y 5 horas, 6 horas como máximo, para terminarlo. 60 euros por 6 horas de juego, ¿me estás tomando el pelo? Un gran paso atrás para Capcom”.

“Este juego no se siente como Resident Evil, es más como un Uncharted. Este juego es muy corto porque faltaban escenas, Nemesis apenas está en el juego, los enemigos son esponjas y las peleas de jefes son demasiado fáciles. Recomendación: Juega el RE3 original, que es mejor”.

¿A qué crees que se deba este fenómeno? ¡Te leemos!