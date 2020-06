Riot Games cuenta sus razones de dejar banear para siempre a los tramposos de la beta de Valorant

Valorant, el nuevo shooter de Riot Games lanzado oficialmente hace algunos días, se está transformando rápidamente en todo un fenómeno para los FPS tras una etapa de Beta Cerrada donde contaba con un número limitado de jugadores.

Como es habitual en este tipo de juegos tan populares, los tramposos están a la orden del día, arruinando la experiencia de quienes buscan divertirse en las diferentes comunidades online de la industria.

Para poder castigar como corresponde este tipo de conductas, es que Riot Games optó por mantener suspendidas las cuentas en Valorant de quienes hayan hecho trampas en la etapa de Beta Cerrada del videojuego, donde solo participó un número limitado de jugadores.

Paul Chamberlain, responsable del sistema anti-trampas de Valorant, señaló a IGN que “todos los baneos de cuentas fraudulentas son permanentes. La mayoría también vienen con una prohibición de hardware, lo que significa que rastreamos sus cuentas a través del tiempo y el espacio y las prohibimos nuevamente cuando intentan reingresar al juego con una nueva".

Riot Games está aplicando una política bastante dura contra los tramposos en Valorant.

"No puedo revelar demasiado aquí, pero diré que no todas estas prohibiciones son permanentes, y las revisamos periódicamente para eliminar otras específicas. En el lanzamiento, hemos revisado todas las prohibiciones de hardware existentes y excluimos algunos de los delincuentes menos atroces. No estamos planeando eliminar más prohibiciones de hardware hasta nuestra próxima revisión periódica”, agregó Chamberlain.

Cabe mencionar que las empresas rivales de Riot Games como Activision o Garena han seguido conductas similares para alejar definitivamente a los tramposos. Activision con Call of Duty: Warzone decidió crear sesiones donde solo habitan tramposos, mientras que Garena ha suspendido más de 3,8 millones de cuentas de tramposos en Free Fire.

