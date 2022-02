Primer día de febrero y también de estrenos porque desde hoy ya está disponible Life is Strange: Remastered Collection, una edición remasterizada de los dos primeros juegos de la saga, el cual está disponible para múltiples plataformas, excepto una.

¿Qué juegos contiene la edición remasterizada de Life is Strange?

Life is Strange: Remastered Collection contiene el primer juego llamado simplemente Life is Strange estrenado en el año 2015, más Life is Strange: Before the Storm, estrenado en el año 2017 y considerado como la precuela del primer juego nombrado. Cabe destacar también que esta edición no estará disponible aún en Nintendo Switch, ya que según anunció la cuenta de Twitter del juego tomará más tiempo estrenarlo en la consola de Nintendo.

La saga de Life is Strange es una aventura gráfica que se basa en la de toma de decisiones que ha sido desarrollada por la empresa Dontnod Entertainment, responsable de juegos como Vampyr, y distribuida por Square Enix, responsables de la legendaria Final Fantasy.

Por ahora, el juego está disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia y PC (vía Steam). Mientras que para la Switch debería estrenarse durante este 2022.