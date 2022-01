Life is Strange: Remastered Collection no se lanzará en Nintendo Switch en la fecha estipulada

Malas noticias para los fanáticos de Nintendo Switch, esto porque la edición Life is Strange: Remastered Collection, la cual se estrenará en pocos días, no llegará por el momento a la actual consola de Nintendo. Esto fue confirmado por el mismo juego.

La cuenta de Twitter de Life is Strange mencionó que: "la colección seguirá llegando a Google Stadia, PlayStation, Xbox y PC el 1 de febrero como se anunció anteriormente", después agregó que: " sin embargo, lamentamos compartir que las versiones de los juegos para Nintendo Switch se han retrasado un poco y necesitarán un poco de más tiempo hasta que estén listas, por lo que se lanzarán más adelante en este año".

Esta colección remasterizada contiene el primer juego llamado simplemente Life is Strange y Life is Strange: Before the Storm Remastered, precuela del primer juego mencionado. El primer juego fue lanzado en 2015, mientras que Before the Storm se estrenó en 2017.

¿Cuándo se estrena Life is Strange: Remastered Collection?

Confirmado por los mismos responsables del título, Life is Strange: Remastered Collection se estrenará el próximo 1 de febrero de 2022 para las plataformas de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia y PC (vía Steam).