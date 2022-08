FIFA 23 | ¿Por qué Arturo Vidal no saldrá en el juego de fútbol de Electronic Arts?

Queda menos de un mes para que se estrene FIFA 23, juego de Electronic Arts el cual será el último que tendrá el nombre de FIFA, antes de pasarse a llamar EA Sports FC, y una de las ausencias chilenas que tendrá este título es la de Arturo Vidal, volante perteneciente al Flamengo de Brasil.

¿Por qué Arturo Vidal no saldrá en FIFA 23?

El futbolista chileno no saldrá en el juego de fútbol de Electronic Arts debido a que no cuenta con la licencia oficial de los equipos brasileños, entre ellos también está la Selección de Brasil. Se espera que el nombre, equipación y escudos de los equipos estén disponibles, pero los nombres y apariencias de los jugadores no estarán en FIFA 23.

Cabe destacar que algunos equipos del Brasileirao, como por ejemplo el mismo Flamengo, son partners oficiales de Konami, por lo que tienen exclusividad para aparecer en el criticado eFootball 2023.

¿Cuándo se estrena FIFA 23?

El exitoso juego de fútbol de Electronic Arts se estrenará oficialmente el 30 de septiembre de 2022 y estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC (vía Steam y Origins).