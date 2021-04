De la consola a la pantalla grande: Sony confirma que Ghost of Tsushima tendrá su película

La historia de los videojuegos que llegaron a la pantalla grande es tan larga como diversa. Clásicos como Mortal Kombat, Street Fighter o Silent Hill y Resident Evil ham tenido su versión en el séptimo arte y esa tendencia parece ir agrandando su catálogo en el futuro próximo.

El anuncio de que la dilatada película de Uncharted está próxima a ser una realidad o la llegada de The Last of Us a la segunda realidad de la mano de HBO son dos muestras de aquello y ahora será otro exclusivo de PlayStation el que incursionará en este terreno.

Hablamos de Ghost of Tsushima, el juego que cautivó a la crítica y los jugadores durante el 2020 y generó interés para seguir siendo explotado. Desarrollado por SuckerPunch, el juego ya suma más de 6.5 millones de copias vendidas y una tasa de finalización su superior al 50%, una cifra muy alta considerando la extensión que tienen los juegos de mundo abierto.

Estas cifras motivaron a que PlayStation Productions realizara el anuncio de este proyecto, que pretende desarrollar la aventura de Jin Sakai en el Japón Feudal para la pantalla grande. La historia basada en el último sobreviviente de su clan luego de la invasión mongola a la isla de Tushima será coproducida entre Sony y 87Eleven y será dirigida por Chad Stalheski, escogido por su experiencia en películas donde se veía gran presencia de armas.

“Estamos felices de asociarnos con PlayStation Productions en una aventura que estará en buenas manos. Chad creó algo genial con John Wick”, indicó Nate Fox, director del juego, sobre la figura del director del proyecto, confirmando así que SuckerPunch estará a cargo de la producción ejecutiva de la película que por ahora no tiene fecha de estreno definida.