Esta semana comenzó el campeonato que reúne a 13 clubes de Primera División, un equipo de ANFA y otros dos invitados: el Torneo eFootball LEF 2021, el más importante del país.

Colo Colo, Universidad de Chile, Palestino, O'Higgins, Cobresal, Everton, Deportes La Serena, Audax Italiano, Unión Española, Santiago Wanderers, Coquimbo Unido, Huachipato y Ñublense de Chillán representan a la máxima división del fútbol chileno. Tricolor de Paine, lo hace por el fútbol amateur, mientras que el Team Big Time y Sika como otros invitados a la fiesta.

El martes comenzó con el triunfo de O'Higgins ante Cobresal por 4-3 y 1-4; luego Club Deportes La Serena derrotó a Audax Italiano por 4-2 y 1-3. Para el miércoles, Unión Española derrotó por 4-1 y 0-5 a Tricolor de Paine, mientras que Team Sika empató 1-1 y luego perdió ante Universidad de Chile, 3-2.

“Audax fue un rival súper complejo, conozco a Matías hace años. Estoy contento con el resultado, siento que pude llevar mi juego a mi ritmo. Mi objetivo es ser campeón, así que dejo a toda la hinchada que no se pierda el campeonato por qué los estaré representando con toda la pasión y garra”, señaló tras el partido uno de los gamers ganadores, Renato Garabito de Club Deportes La Serena.

Mientras que el representante de Unión Española, Rodrigo Barrera, comentó que "tenía que ganar, no lo digo de soberbio, si no por un tema de experiencia. Si bien los rivales en el grupo son súper buenos, la idea es clasificar, pero no hay que confiarse".

La programación de la primera fecha de la Liga LEF 2021 continúa este martes 21, cuando Santiago Wanderers y Coquimbo Unido se enfrenten a las 18:00 hrs; Team Bigtime ante Huachipato a su término; mientras que el cierre será el miércoles 22 cuando Colo Colo juegue ante Everton y luego Ñublense ante Palestino.

Los encuentros de la LEF 2021 se podrán ver en el canal de Twitch de DirecTV Sports Gaming, mientras que los partidos del miércoles se podrá ver en los canales 618 y 1618 HD de DirecTV Sports, con el relato de Bruno Sampieri y el comentario de Maru Rockets.