Need for Speed Hot Pursuit Remastered sale en noviembre para PS4, Xbox One, Switch y PC

EA anunció Need for Speed Hot Pursuit Remastered que saldrá en noviembre para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. El videojuego contará con todos los DLC publicados hasta la fecha y contará con soporte 4K a 30 fps en consolas y 60 fps en computadoras.

"Need for Speed: Hot Pursuit estuvo adelantado a su tiempo cuando fue lanzado en 2010, ya que construimos un sistema automático de comparación y recomendación de amigos en el videojuego antes de que se convirtiera en la industria. Ahora, estamos encantados de traer de vuelta ese espíritu de competición de carreras atemporales a nuevas plataformas y jugadores donde podrán conectarse, comparar y competir sin importar en qué plataforma estén jugando, incluso hacerlo fuera de casa con Nintendo Switch", manifestó Matt Webster, vicepresidente de Criterion Games.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered llega en noviembre

El videojuego contará con todos los DLC lanzados hasta la fecha y contará con más de seis horas adicionales. Además, tendrá más de 30 desafíos para viciarse con en el juego de Criterion Games, los creadores de la saga Burnout.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered en Nintendo Switch se ejcutará a 1080p y 30 FPS. Mientras que en PS4 y Xbox One rendirá a 1080p y 30 FPS, con soporte para 1080p y 60 FPS o 4K y 30 FPS en PS4 Pro y Xbox One X. Finalmente, en PC andará a 4K y 60 FPS.

El videojuego de EA será lanzado el próximo 6 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One y PC. Mientras que el 13 del mismo mes llegará en Nintendo Switch