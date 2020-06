Los creadores de los míticos Hot Pursuit y Most Wanted estarán detrás del nuevo Need for Speed

Después del agridulce sabor de boca que dejaron Need for Speed Payback y Heat entre los usuarios, Electronic Arts buscará en las raíces de la franquicia volver a conquistar a los siempre exigentes fans de la saga de conducción arcade.

Para eso es que la nueva entrega de Need for Speed estará a cargo del estudio Criterion Games, quienes ya tienen experiencia trabajando con la franquicia, específicamente en Hot Pursuit (2010) y Most Wanted (2012), además de crear la serie Burnout, otra mítica serie de autos.

Matt Webste, Manager General de la empresa confirmó la noticia mediante un comunicado reportado por el sitio web Gematsu, afirmando que “estamos enfocados en darles el punto de vista único de Criterion Games, su sentido de juego incomparable y las innovaciones de alta calidad que abrirán un nuevo futuro a esta maravillosa serie de juegos”.

Criterion Games fue el responsable de grandes entregas de NFS.

De esta forma Criterion Games vuelve a hacerse cargo de un Need for Speed tras desarrollar tal vez las mejores entregas de la historia de la franquicia, sobre todo del Hot Pursuit de 2010, que recibió una nota de 89 en Metacritic.

Se espera que haya más novedades de esta nueva entrega de la saga el próximo 18 de junio en el evento digital EA Play que Electronic Arts desarrollará para presentar sus próximos proyectos a futuro.