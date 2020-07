Luciano Arriagada comandó el triunfo del CD Pichilota ante The Berlinis, y juegan la final del Red Bull Lola 12

Otro partido de lujo fue el que vivimos en el Red Bull Lola 12 Stars de RedGol, Red Bul y también junto a Radio Carolina. The Berlinis, de Benjamín Kuscevic e Ignacio Saavedra, se enfrentaron a CD Pichilota de Luciano Arriagada, Branco Provoste y Bruno Barticciotto.

Acciones que a partir del inicio tuvo como protagonista a The Berlinis, que intentó llegar al área del Pichilota desde varios frentes. Sin embargo, el gol llegaría al rival y casi al cierre del primer tiempo, cuando Luciano Arriagada abrió la cuenta para el CD Pichilota.

El segundo tiempo no paró de atacar mediante el expediente del contragolpe el CD Pichilota, pero The Berlinis querían colocar la cuota de suspenso con miras a la vuelta. Sin embargo, no fue suficiente y sucumbieron por la mínima en la ida.

Luciano Arriagada fue el héroe de la ida del CD Pichilota al anotar el único gol.

Ya en el inicio del partido de vuelta, CD Pichilota seguía atacando, pero The Berlinis usaban el contraataque para tratar de emparejar las cosas. Las cosas siguieron con el único gol de Arriagada.

Para el complemento, la tónica siguió tal como en la ida y en el primer tiempo de la vuelta. Aunque The Berlinis se la jugó con un remate que el arquero la sacó con lo justo en el minuto 51. Sin embargo, un penal lo cobra el propio Luciano Arriagada para aumentar la cuenta a 2-0.

Luciano Arriagada anota de penal el segundo gol para CD Pichilota y clasificar a la final del Red Bull Lola 12 Stars.

Así, CD Pichilota pasó a la final del Red Bull Lola 12 Stars por un global de 2-0, y se enfrentarán en la definición del campeón a los Freestylers FC, quienes superaron por 4-1 a L.A.Y en la primera llave.