Los cambios de Resident Evil 3 Remake para que Némesis sea "más feroz y una amenaza real"

Resident Evil 3 Remake es uno de los videojuegos más esperados del año y Peter Fabiano, productor del título, explicó en Xbox Official Magazine los cambios que experimentó Némesis.

"Al ver su diseño necesitábamos ir un paso más allá de Mr. X, necesitábamos hacer que Némesis fuera más feroz y una amenaza real. Creo que lo sentirás cuando juegues el juego", reveló.

Además, se refirió a la ciudad donde se realiza el juego: "esta vez puedes explorar mucho más de Raccoon City. La hemos construido desde cero, hay alguna referencia aquí y allá al original, pero es Raccoon City reinventada. Puedes ir a ciertas tiendas y ver cosas que no hubieras podido ver antes. No es un juego de mundo abierto, no me malinterpretes, pero puedes explorar mucho más".

Resident Evil 3 Remake sale el próximo 3 de abril en PlayStation 4, Xbox One y Steam.