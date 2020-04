Lanzadas las nuevas fechas del eNacional.11vs11 de PES 2020

Liga Chilena de PES anunció los enfrentamientos de la fecha 5 y 6 del eNacional.11vs11 de eFootball PES 2020, donde destacan los partidos entre ProChile FC y Palestino eSports. Además, el lunes se medirán los invictos Legión Arica contra RedBull eSports.

¡Revisa los duelos de la fecha 5!

Duelos de la fecha 6: Wolf Club eSports vs Némesis E-sports, Santiago Wanderers Esports vs Audax eSports, Galácticos FC vs Barrabases Esports, Palestino eSports vs Huachipato eSports, Gunners vs Iquique eSports, Rangers eSports vs ProChile FC, Barnechea E-sports vs Leyendas del PES, Deportes Concepción vs Predators, Majestics FC vs Azules eSports, WildDogs vs Weichafes, Curicó eSports vs Fernández Vial Esports y Legión Arica vs RedBull eSports (AQUA)

El domingo por el Facebook de RedGol se dará la transmisión en vivo del duelo entre ProChile FC y Palestino eSports desde las 22:15 horas con los relatos de Alfonso "Magallenes" Zúñiga.