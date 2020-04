La actriz que interpreta la voz Claire Redfield asegura que hizo grabaciones para un nuevo Resident Evil

Los remake de Resident Evil han sido todo un éxito para Capcom y a los fanáticos se les abrió el apetito de ver nuevos títulos de la clásica saga. Stephanie Panisello, actriz que hace la voz de Claire Redfield en Resident Evil 2 Remake, aseguró que grabó nuevamente para un nuevo proyecto.

Esto ocurrió en el podcasts Residence of Evil donde reveló que "he trabajado con uno de vosotros en un proyecto que no ha salido aún, así que no puedo decir nada".

Stephanie Panisello dio tremendo spoiler

Con este comentario los rumores se dispararon al máximo y muchos sueñas con un remake de Resident Evil Code: Veronica, pero otros menos optimistas piensan que puede ser para el multijugador online Resident Evil Resistance.

Por otro lado, se puede tratar de un nuevo Resident Evil Revelations o su regreso a la saga principal en Resident Evil 8. Queda sólo esperar y ver que tiene Capcom en sus planes con el éxito que vive en la actualidad la saga de Survival Horror.

Varios reportes indican que la empresa nipona trabaja en un nuevo remake que tienen al Resident Evil 4 y Resident Evil Code: Veronica entre los principales. Además, en paralelo se trabaja en el Resident Evil 8 que llegará en 2021.